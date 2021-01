Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anunțat ca va renunța la pedeapsa capitala pentru crimele juvenile, dar organizațiile care militeaza pentru drepturile omului spun ca cel puțin zece deținuți, cei mai mulți parte a minoritații șiite din țara, arestați pentru presupuse infracțiuni savarșite pe cand erau minori, risca…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 234 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- Ministerul Afacerilor Interne este una dintre structurile de stat care este activa și comunica modern pe pagina sa de facebook . Ieri au publicat o lista cu motive invocate de unii cetațeni care au fost prinși fara declarația pe propria raspundere: ”1. – Nu am televizor acasa. Merg la prietena mea.…

- Este o cinste sa vad trupele noastre lucrand impreuna, vreau sa-i cunosc pe toti cei care fac ca alianta noastra sa ramana puternica. Fortele americane au gasit in Romania aliati de nadejde, tara noastra fiind un partener serios si ferm din prima zi. In ultimii 25 de ani am cunoscut Romania si am vazut…

- Au fost atacuri in șase zone, iar mai mulți suspecți sunt cautați de forțele de ordine. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite. Unul dintre suspecți a fost ucis de poliție. Mai multe atacuri teroriste au avut loc, luni seara, in centrul orașului Viena, unde au fost mobilizati numerosi agenti…

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali, jandarmi din cadrul…

- In județul Gorj, in ultimele 24 de ore au fost desfașurate 16 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 221 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU…

- Zeci de mii de oameni au defilat pe strazile din Belarus, duminica, intr-un nou protest fata de presedintele Aleksandr Lukasenko, in ciuda riscului ca politistii sa foloseasca gloante adevarate. Fortele de ordine au retinut aproximativ 100 de manifestanti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…