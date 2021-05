Stiri pe aceeasi tema

- AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…

- Olimpia Melinte (34 de ani) e in culmea fericirii! Actrița din serialul „Vlad” a adus pe lume joi, 22 aprilie, in jurul orei 4 dimineața, o fetița perfect sanatoasa. Mamica a impartașit vestea fanilor ei de pe Instagram, postand o poza sugestiva cu degețele micuței Ingrid, sub care a scris un mesaj…

- Mihai Voropchievici este un numerlog celebru din Romania. A devenit cunoscut datorita runelor sale, iar acum are o emisiune saptamanala, la Antena 3, numita Adevaruri ascunse. Ce zodie este, de fapt, Mihai Voropchievici Mihai Voropchievici face previziuni in fiecare saptamana. El a studiat astrologie,…

- Actorul Joseph Siravo a murit la varsta de 66 de ani, dupa o indelungata lupta cu cancerul, informeaza Agerpres . Barbatul era cunoscut pentru interpretarea tatalui mafiot al lui Tony Soprano in serialul de succes „The Sopranos”. Actorul Joseph Siravo din „The Sopranos” a murit „Joe era un actor excelent,…

- Trei pompieri militari au devenit fara voie moașe la nașterea unui bebeluș. S-a intamplat sambata chiar in ambulanța SMURD chemata de o gravida din satul Siliștea care avea contracții mari. Femeia de 42 de ani deja mama a opt copii a nascut pe drum al noualea copil, un baiețel sanatos de 3,180 kilograme,…

- O enoriașa care a participat la botezul unui nou nascut a plecat de la eveniment cu o mare intrebare. Pe care bineințeles a transmis-o arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a afla raspunsul calificat. Mai exact, femeia era curioasa sa afle daca botezul a fost valid intrucat copilașul…

- Probabil una dintre cele mai dificile sarcini ale oricarui pasionat de vacanțe este sa realizeze un top cu cele mai frumoase locuri din Italia. De la orașe cu o arhitectura speciala, situri arheologice incredibile, peisaje care iți taie respirația sau munți impresionanți, Italia are de toate pentru…

- Jennifer Garner spune necajita: ”Arat ca o femeie care a nascut trei copii”. Orice ar face, nu scapa de burtica, noteaza click.ro. Actrița, in varsta de 48 de ani, este mama a trei copii, Samuel, de 9 ani, Violet Anne, de 15 ani, și Seraphina Rose Elizabeth, de 12 ani, din casnicia cu Ben Affleck […]…