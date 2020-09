Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Diana Rigg, cunoscuta pentru rolurile din James Bond și seriale precum Game of Thrones sau The Avengers, a murit, joi, la varsta de 82 de ani. Fiica ei, actrița Rachael Stirling, a declarat ca a murit de cancer, dupa ce a fost diagnosticata in martie. „A murit liniștita, devreme,... The post…

- Diana Rigg, cunoscuta pentru rolul Olennei Tyrell din Game of Thrones, a murit astazi la varsta de 82 de ani. Cauzele nu sunt cunoscute, familia precizand doar ca are nevoie de discreție din partea presei americane. In cazul in care nu mai știți ce rol a interpretat Diana Rigg in Game of Thrones, am…

- # Fratele raposatului: „De ce soția lui nu a avut nimic și pe el incearca sa il incadreze la așa ceva?” # Dr. Copciag: „Nu era niciun dubiu ca nu este COVID” # Familia a solicitat date despre tratamentul administrat raposatului. „Pentru ce ne-au luat banii, acei 38 de lei, ca sa imi trimita o […]

- In 19 august, un judecator de drepturi și libertați de la Judecatoria Pitești l-a arestat preventiv, pentru 30 de zile, pe Catalin Costachioaia. Barbatul este acuzat ca a provocat accidentul de pe A1, din apropiere de Pitești, in noaptea de 17 spre 18 august. In accident a murit avocatul clujean Anamaria…

- O tanara in varsta de 33 de ani din Alba, insarcinata in 24-25 de saptamani, testata pozitiv cu noul coronavirus, a decedat vineri dupa-amiaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia.

- Pe Charlene Tilton o cunosti din serialul Dallas, unde timp de 10 ani a intruchipat-o pe nestatornica „Lucy Ewing Cooper, dar stiai ca are o fiica care i-a mostenit aerul dezinvolt si a reusit sa devina la fel de cunoscuta? Faceti cunostinta cu frumoasa cantareata country Cherish Lee!

- Pe Charlene Tilton o cunosti din serialul Dallas, unde timp de 10 ani a intruchipat-o pe nestatornica „Lucy Ewing Cooper, dar stiai ca are o fiica care i-a mostenit aerul dezinvolt si a reusit sa devina la fel de cunoscuta? Faceti cunostinta cu frumoasa cantareata country Cherish Lee!

- Ara Zobayan le-a spus controlorilor de traffic aerian ca elicopterul urca pentru a trece dincolo de nori, desi de fapt aparatul cobora si apoi imediat s-a prabusit, a precizat National Transportation Safety Board (NTSB). NTSB, care inca nu a prezentat raportul final cu privire la accident,…