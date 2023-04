Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Anamaria Prodan a vorbit despre viața in America, caci ea se afla in California alaturi de familia ei. Vedeta este mai fericita ca niciodata acum și a vorbit și despre iubitul ei. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii de pe Antena Stars!

- Este sarbatoare mare in familia Olguței Berbec. Interpreta de muzica populara il sarbatorește pe soțul ei, Remus Novac și a postat un mesaj emoționant de ziua sa. Textul a venit insoțit alaturi de o fotografie cu ei doi.

- Avem dovada ca Ionuț Dolanescu nu se gandește doar la el, ci este foarte atent la toți cei dragi lui. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondende din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Cantarețul de muzica populara a fost…

- Mioara Velicu primește semne din partea soțului pe care la pierdut in urma cu 11 ani. Cum interpreteaza aceste semne interpreta de muzica populara și care crede ea ca este motivul apariției regretatului barbat din viața sa in vis.

- Ileana Laceanu a trait clipe de coșmar din cauza cutremurelor din Gorj, care au creat un adevarat haos in Romania. Cantareața de muzica populara a fost ingrozita de ce se intampla in jurul ei, astfel ca a luat decizia sa plece din bloc și sa se mute la țara, in siguranța.

- Ramasa o femeie singura dupa moartea tragica a soțului ei, Marcela Fota și-a refacut viața alaturi de un barbat cu 22 de ani mai tanar. Deși au fost mulți cei care au judecat-o, artista de muzica populara nu a pus la suflet comentariile rautacioase și a ales sa iși traiasca viața dupa bunul plac. Acum…

- Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania a recurs la un gest șocant, dupa ce și-a facut o serie de analize ale caror rezultate au speriat-o. Timp de mai bine de o luna de zile, artista a renunțat la mancare și a baut doar apa. Despre cine este vorba. Artista care […] The…

- Este zi de doliu in lumea muzicii din Romania! O indragita cantareața de muzica populara s-a stins din viața astazi, 17 ianuarie, lovita de o boala nemiloasa. Pe pagina ei de Facebook au aparut o mulțime de mesaje de condoleanțe. Artista este plansa acum de o țara intreaga și nu numai.