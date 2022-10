Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Botezatu a marturisit ca de doi este intr-o relație și ca este foarte fericit. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a povestit despre iubitul lui. Fostul prezentator de la Antena Stars a participat la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, unde a avut parte de o experiența de…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca iubitul ei ar fi cautat-o pe fosta lui partenera. Ce a marturisit artista, dar și ce vrea sa faca daca afla ca este adevarat. Cantareața a vorbit deschis despre relație.

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Lidia Buble nu s-a intors de mult timp in țara, dar a reușit deja sa-și faca simțita prezența pe strazile Capitalei. Cantareața a fost implicata intr-un accident rutier, joi, la pranz, potrivit informațiilor obținute de Antena Stars.

- Sore este o mama model pentru fiica ei și are motive sa se mandreasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca Erin ii moștenește talentul. Cat de mult o susține artista pe micuța atunci cand vine vorba de pasiunile pe care le are. Ce a dezvaluit.

- Saveta Bogdan a povestit ca fostul soț a inșelat-o cu peste 80 de femei. Interpreta de muzica populara a divorțat dupa trei decenii de casnicie, pentru ca partenerul ei se indragostise de o femeie mult mai tanara decat ea.Cantareața a povestit cum a descoperit ca fostul ei soț a inșelat-o cu peste 80…

- Cucu de la Noaptea Tarziu se afla intr-o noua relație, iar, in exclusivitate pentru Antena Stars, a oferit primele detalii despre partenera sa. Iata cu cine se iubește celebrul cantareț, dar și de cat timp sunt impreuna!

- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.