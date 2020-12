Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…

- Florin Salam trece prin momente cumplite. Pierderea suferita de artist l-a afectat enorm și l-a facut sa-și schimbe total modul de viața. Decizia dramatica luata de Florin Salam dupa moartea fratelui este dovada cea mai clara ca are probleme. Cantarețul este in depresie profunda, iar familia incearca…

- Cum reușește Emilia Dorobanțu sa se imparta intre cariera din armata, muzica populara și familie? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor! Ei bine, artista a dezvaluit marele secret și a povestit detalii neștiute din viața ei in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Ce spune interpreta…

- John Travolta este in doliu. Dupa pierderea soției sale, Kelly Preston, starul trece din nou prin momente extrem de grele. Sam Travolta, nepotul actorului s-a stins din viața la 52 de ani. Informația a fost facuta publica in aceasta saptamana deși acesta a murit in urma cu o luna. Familia actorului…

- Actorul Ion Dichiseanu a implinit 87 de ani, insa de data acesta, nu a mai putut organiza o petrecere așa cum se intampla in alți ani, din cauza pandemiei. Cu toate astea, el a petrecut alaturi de familie. In cadrul emisiunii de la Antena Stars, fostul soț al Simonei Florescu a dezvaluit ce cadou iși…

- Florin Salam trece prin momente cumplite dupa moartea fratelui sau! Indragitul cantaret de manele nu a putut sa fie prezent nici la filmarea clipului pentru cea mai noua piesa. Este vorba despre o colaborare cu Theo Rose. Ce se intampla cu Florin Salam dupa moartea fratelui sau Moartea lui Neluțu Stoian…

- John Legend și soția lui au trecut prin momente crunte, in moemntul in care bebelușul lor a murit la doar citeva minute d ela naștere. Celebrul artist i-a dedicat copilului sau de care nu a apucat sa se bucure, dar și partenerei sale, Chrissy, o melodie emoționanta și un mesaj plin de dragoste.

- Inca puțin și se face un an de cand Mihai Constantinescu a plecat dintre noi. Simona Secrier, soția regretatului artist, a izbucnit in lacrimi, in direct, in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Declarații inedite in memoria celebrului cantareț!