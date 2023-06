Sportivii de la CSM Constanta au obtinut 13 medalii la Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori (GALERIE FOTO)

In perioada 2 4 iunie 2023, la Otopeni are loc Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori. In prima zi a competitiei, sportivii de la… [citeste mai departe]