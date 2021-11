Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan este plecata de luni bune in America la fiica sa, insa cu toate acestea, deși a marturisit ca are foarte multa treaba in Romania, artista este speriata de revenirea in țara. Astfel, in exclusivitate la Antena Stars, interpreta de muzica populara a declarat ce o inspaimanta atat de tare,…

- Înotatorul David Popovici a declarat, miercuri, la sediul COSR, ca în cazul în care ar fi acceptat ofertele de a studia la o universitate din SUA ar fi beneficiat de parteneri de antrenament mai buni, dar a precizat ca a ales sa ramâna în România datorita echipei…

- Alina Ceușan, unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania, a anunțat ca pleaca din țara pentru o luna de zile. A inchiriat o casa langa mare, in Barcelona, și acolo va locui alaturi de intreaga ei echipa. A spus și care e motivul pentru care a luat aceasta decizie. „Vrem sa plecam in Barcelona,…

- Saveta Bogdan a ajuns in America in vizita, insa se pare ca nimic nu este intamplator in viața. Dupa ce a petrecut mai mult timp acolo, unde a și cantat, artista noastra se bucura acum de un succes enorm. Datorita talentului ei s-a facut remarcata imediat, astfel persoane importante din America au contactat-o…

- Catalin Botezatu e unul dintre cei mai apreciați creatori de moda din Romania. Designerul a avut mare succes și pe plan internațional, iar acum bifeaza o noua reușita. Va colabora cu Kim Kardashian și cu echipa ei din America. El a anunțat ca succesul lui pe plan profesional a ajuns la urechile vedetei…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite și cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Dincolo de scena, artista traiește o poveste de iubire de aproximativ 36 de ani cu Bebe Mihu. Sunt casatoriți de 30 de ani, iar aceasta a facut acum dezvaluiri neștiute din mariajul ei. De-a lungul…

- Cantareața de muzica populara, Maria Ciobanu, este stabilita in America de ani buni impreuna cu familia sa. Aceasta s-a reintors de curand in Romania pentru un eveniment organizat de Steliana Sima, buna ei prietena. Ionuț Dolanescu a anunțat recent intr-un inerviu ca mama lui pleaca din nou in America.

- Un mare artist al muzicii romanești, Dan Ciotoi, și-a anunțat astazi fanii, direct de la Antena Stars, ca pleaca din Romania. Artistul spune ca a luat lecții de engleza, iar acum este pregatit sa se mute in America, totul de dragul carierei sale.