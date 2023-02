Stiri pe aceeasi tema

- Emily Ratajkowski și Sesbastian Bear-McClard au intentat divorț in septembrie, 2022, dupa un mariaj de patru ani, in urma caruia s-a nascut și fiul lor, Sylvester Apollo. Iar acum, intr-un interviu pentru diamant primit de la fostul soț, dupa divorț.

- Flavia Mihașan și Marius Moldovan formeaza un cuplu de aproape 5 ani și au doi copii impreuna, pe Tudor și Carol. Pana acum, acesștia nu au facut pasul cel mare, iar vedeta explica și motivul pentru care nu au facut nunta pana acum. Mai mult fosta vecina de la „Neața cu Razvan și Dani” a vorbit și despre…

- Dupa ca ce a primit in dar un inel cu diamant de la iubitul cu 40 de ani mai tanar, Cher a etalat pentru prima oara bijuteria in cadrul unei intalniri romantice pe care a avut-o cu tanarul de 36 de ani. Cantareața de 76 de ani s-a afișat fericita la brațul lui Alexander "AE" Edwards, in Beverly Hills.

- Saveta Bogdan iși sarbatorește astazi ziua de naștere! De ce a izbucnit artista in lacrimi, in direct la Antena Stars. Ce iși dorește cel mai mult cantareața in prezent, dar și ce planuri are cu ocazia aniversarii. Interpreta a dezvaluit cum va petrecere.

- Inna se marita! Celebra cantareața a oferit vestea cea mare chiar la inceput de an. Fanii solistei au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut inelul pe care l-a primit vedeta. Starul internațional traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Deliric, iar recent se pare ca cei doi și-au promis…

- Andreea Antonescu a nascut! Vedeta in varsta de 40 de ani a devenit mama pentru a doua oara, pe 19 decembrie 2022, noteaza click.ro. Indragita cantareața a facut primele declarații dupa ce a primit cel mai frumos cadou din lume. „Acum 11 ani am ințeles ce inseamna sa ai parte de un miracol in viața……

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi. In prezent, ea modereaza doua emisiuni la Antena Stars. Intr-un interviu pentru ego.ro , vedeta a dezvaluit ca la un moment dat ar fi putut sa plece de la carma emisiunii „Acces Direct”, dar nu a facut asta, a ramas datorita echipei…

- Emilia Ghinescu a dezvaluit cand se casatorește cu partenerul ei, Sebastian Albastroiu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita cantareața a marturisit cum iși dorește sa fie ziua nunții. Artista și iubitul ei formeaza un cuplu de mai bine de 12 ani.