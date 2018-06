Indragita cantareața de muzica populara Saveta Bogdan și-a pus sufletul pe tava și a martuisit ce viața chinuita a avut langa cei doi soți. A marturisit chiar ca unul dintre soți a batut-o pana cand nu mai putea sa respire. (Reduceri mari la jocuri PC) “Pe la varsta de 16 ani, am fugit de acasa, pentru a […] The post Saveta Bogdan a fost batuta cu bestialitate de soțul ei! appeared first on Cancan.ro .