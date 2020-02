Stiri pe aceeasi tema

- Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, lanseaza "O mie de inimi , o piesa pentru cei singuri care-și cauta necontenit iubirea. Melodia se va afla pe genericul noului sezon al emisiunii "Gospodar fara pereche , de la PRO TV.

- Știati ca plansul des nu este semn de slabiciune? Psihologii spun ca cei care plang sunt mai puternici din punct de vedere mental. Pornind de la acest subiect va spunem ca JO a lansat super melodia „Lacrimi".

- Mihai Traistariu a dezvaluit ca a colaborat pentru melodia sa cu un compozitor din strainatate, dar acum, dezamagit de faptul ca nu se mai poate inscrie in competiție, anunța in Click! ca iși va incerca norocul intr-o alta țara! EUROVISION ROMANIA. Schimbare majora la editia din 2020. Cum…

- Proiectul prin care urmeaza sa se identifice bariere administrative in calea initiativei economice private, ''Comprehensive redesign of the licensing system in Romania'', realizat de Consiliul Concurentei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), cu…

- President Klaus Iohannis said on Thursday that Romania wants a "relevant strategic partnership" with Japan and expressed the hope that this objective will be achieved in 2021. "We want a relevant strategic partnership with Japan to strengthen the results of the historic visit of Prime Minister Shinzo…

- The new Ambassador of the United States of America in Bucharest, Adrian Zuckerman, who is visiting Constanta on Tuesday, mentioned that he appreciates the status that the Turkish and Tatar communities have in our country, the Muftiate of the Muslim Community in Romania informed."This was the…

- Faimosul sitcom american „Tanar si nelinistit“ revine pe micul ecran in Romania, dupa o absenta de patru ani. El a fost difuzat anterior de Pro TV, iar apoi mutat la Acasa TV. Mos Craciun vine mai devreme pentru fanii binecunoscutului serial american „Tanar si nelinistit“. Pe 16 decembrie, de la…

- „Arta din Romania: din preistorie in contemporaneitate” este titlul monumentalului tratat de arta romaneasca, elaborat de Academia Romana, ce va fi lansat, vineri, 29 noiembrie 2019, de la ora 14.00, la Biblioteca Judeteana ,,George Baritiu” Brasov. Lucrarea cuprinde doua volume, insumand…