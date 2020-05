Stiri pe aceeasi tema

- Sangele lui Tom Hanks și al soției sale, Rita Wilson, va fi folosit de un institut de cercetare medicala, pentru a ajuta in crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, datorita faptului ca are anticorpi, dupa ce actorii s-au luptat și ei cu COVID-19, informeaza contactmusic.com. „Am aflat ca avem…

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin.

- "Am incheiat testele de laborator si vom testa acest candidat la vaccin pe un numar de 500 de persoane, oferite voluntar, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, astfel incat, daca vom avea succes, sa-l putem distribui in 2021", a declarat intr-un interviu acordat agentiei spaniole Matteo Liguori,…

- China a dat unda verde primelor teste clinice pe oameni in vederea obtinerii unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, in timp ce incearca sa opreasca ”importul” de cazuri de covid-19 din Rusia, iar frontiera cu aceasta a devenit noua ”linie a frontului” in razboiul impotriva maladiei,…

- Un vaccin impotriva noului coronavirus ar putrea intra in faza de testare pe oameni incepand cu 1 iunie. Cercetatorii israelieni raporteaza ca sunt intr-un stadiu avansat in dezvoltarea acestui vaccin la care lucreaza de la inceputul lunii martie.

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat ca a inceput sa testeze pe animale un vaccin impotriva noului tip de coronavirus si spera ca va obtine primele specimene cu rezultate promitatoare in luna iunie, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Incepem deja testele pe animale de laborator (...) pentru a evalua eficacitatea si securitatea"…