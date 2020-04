SAVANȚII au descoperit în sfârșit cum ne infectăm cu coronavirus Doua tipuri de celule din cavitatea nazala au fost identificate drept cele mai probabile puncte de intrare a coronavirusului in corpul uman, a concluzionat o echipa internationala de cercetatori, citata joi de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca doua tipuri de celule prezentau niveluri ridicate ale proteinelor de intrare pe care le foloseste COVID-19 pentru a patrunde in corpul uman. Potrivit specialistilor, identificarea acestor celule ar putea explica rata mare de transmitere a acestui virus, scrie agerpres.ro. In plus, cercetarea a demonstrat ca celule din ochi si din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

