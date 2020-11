Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital, dupa un atac la Absard, comitatul Damavand. „Din pacate, echipa medicala nu a reusit sa-l resusciteze, iar cu cateva minute in urma acest manager si om de stiinta a atins statutul inalt de martir dupa ani de efort si lupta”, se mentioneaza intr-o declaratie a Ministerului Apararii Iranian, conform Agerpres. Expertul…