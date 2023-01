Saudiţii vor putea închiria camere turiştilor după modelul Airbnb Noul regulament – ​​care a fost aprobat de ministrul Turismului Ahmed Al-Khateeb – va permite eliberarea a maximum trei permise per proprietate. Aceste permise pot dura de la unu la trei ani. Cele mai recente reglementari asigura ca sectorul turismului tine pasul cu renasterea pe care o traverseaza Arabia Saudita si reflecta eforturile ministerului de a atinge obiectivele strategiei de dezvoltare a turismului in Regat. Al-Khateeb a descris noile legi drept „un pas promitator catre un viitor prosper al turismului” pe Tweeter. „Aceste reglementari ar permite ministerului sa consolideze cooperarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

