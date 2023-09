Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Franta in optimile Campionatului European de volei feminin. Tricolorele au iesit din cursa pentru trofeu si au ratat o sansa importanta de a scrie istorie. Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, la Florenta, in fata reprezentativei Frantei, scor 1-3, in primul meci…

- Dupa optsprezece luni de razboi, luptele continua in Marinka, un oraș din regiunea Donbas unde nu mai exista civili. In vreme ce contraofensiva ucraineana prinde radacini pe frontul de sud, luptele se intensifica și in est, in locuri precum Marinka, unde rușii incearca sa patrunda, scrie Le Monde.Cand…

- Spartak Moscova și Olympiacos Grecia au convenit asupra transferului fundașului de 25 de ani al echipei naționale a Moldovei, Oleg Reabciuk. Site-ul oficial al clubului rus a anunțat ca jucatorul a semnat un contract pe trei ani, scrie moldfootball.com. Noul venit al clubului din Moscova a ales numarul…

- Banca Mondiala a plasat Romania in categoria de tari cu venituri mari, respectiv cu un venit pe cap de locuitor care depaseste pragul de 13.846 de dolari, alaturi de alte 82 de tari si teritorii, scrie Ziarul Financiar. Potrivit datelor Bancii, venitul mediu pe cap de locuitor a urcat anul trecut la…

- FCU Craiova incearca sa-l faca eligibil pentru regula U21 pe atacantul moldovean Vladislav Blanuța (21 de ani), care a jucat pentru naționala de tineret a Moldovei, dar care are și cetațenie romana. Pentru asta, FIFA trebuie sa-i dea lui Blanuța decizie ca schimba asociația nationala pentru a putea…

- Rezultatele la proba scrisa la limba și literatura romana din sesiunea iunie 2023 a bacalaureatului au adus multe contestații in Neamț. Jumatate din candidații care au susținut probele scrise (3.085 candidați) este nemulțumita de corectura. Concret, un sfert din liceeni – adica 782 – au contestat notarea…

- Romania este bine cunoscuta pentru locurile frumoase și peisajele superbe care pur și simplu iți taie rasuflarea. Exista un loc in țara noastra, unde oamenii nu au voie sa filmeze sau sa fotografieze. Iata despre ce zona este vorba.

- Donald Trump s-a aflat ieri la Miami pentru a pleda nevinovat pentru 37 de capete de acuzare intr-un caz de infracțiune in care se susține ca a strans ilegal documente clasificate din perioada petrecuta la Casa Alba.Dupa terminarea intregii corvoade judiciare pe ziua respectiva, fostul președinte american…