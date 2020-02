Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict care a avut loc intr-o familie din satul Bibești, comuna Saulești, s-a incheiat tragic. O femeie de 47 de ani a fost arestata de judecatori, sambata, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalului Gorj, dupa ce și-ar fi omorat soțul. Aceasta l-ar fi injunghiat…

- O buzoianca de 58 de ani a murit luni seara intr-un accident rutier provocat chiar de soțul ei. Tragedia a avut loc pe DN10 la intrare in municipiul Buzau. In timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, in apropiere de intrarea in municipiul Buzau, in curba la dreapta, un șofer buzoian…

- 2.500 de lei pentru o crima. Atat a oferit o femeie de 31 de ani, din localitatea Buciumeni, judetul Galati. Femeia, casatorita cu un cetatean italian in varsta de 64 de ani, l-a platit chiar pe iubitul ei, cu care avea o relatie extraconjugala, pentru a scapa de sotul despre care acum sustine ca era…

- Gigi Becali a marturisit ca ar vrea sa renunțe la cetațenia romana, dupa ce Direcția Naționala Anticorupție l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani. Inițial, procurorii ii pusesera sechestru și pe avere, dar judecatorii i-au ridicat-o. De Craciun, Becali a spus ca nu renunța la cetațenia romana,…

- O femeie din localitatea Bogatu, judetul Sibiu, si-a gasit sfarsitul langa butoiul cu muraturi, dupa ce a avut o cearta sotul. Femeia a incercat sa-l opreasca pe sotul sau sa deschida butoiul cu muraturi, motivand ca nu sunt gata si sa nu le strice. Barbatul i-a aplicat o singura lovitura in figura,…

- Un nou caz de violența in familie a fost inregistrat miercuri, in județul Gorj. Politistii din Novaci au fost sesizati, prin apelul 112, de o femeie de 40 de ani, din comuna Polovragi, despre faptul ca are un conflict in familie, cu soțul sau. Din primele cercetari efectuate la fata locului…

- La fel ca intotdeauna, Bianca Dragușanu este o femeie extrem de activa! Dupa ce www.spynews.ro a publicat detalii in exclusivitate despre divorțul dintre ea și Alex Bodi, blondina parca a devenit și mai activa pe rețelele de socializare, acolo unde in urma cu cateva ore a publicat imagini șoc!