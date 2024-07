Satul unde toate familiile se numesc la fel: Țepeș Intr-un sat din județul Neamț 290 dintre cei 300 de locuitori poarta același nume de familie: Țepeș. Nu e clar daca numele lor vine de la numele satului sau invers. Este vorba despre satul Țepeșeni, din comuna Bicazul Ardelean. Legenda locului spune ca domnitorul Vlad Țepeș s-ar fi refugiat candva in aceasta zona muntoasa. Alții […] The post Satul unde toate familiile se numesc la fel: Țepeș appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

