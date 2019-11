Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de ajutor social din Targu Carbunesti sunt pusi la treaba in plina campanie electorala tocmai de colegul de partid al primarului din localitate, respectiv Damian Stamatoiu. Edilul Mihai Mazilu spune ca nici vorba de aranjamente pol...

- Mai ceva ca-n basme! Un barbat de 54 de ani din comuna Costuleni, judetul Iasi a incercat sa-și razbune dragostea pe fosta lui soție otravind fantana satului in speranța ca femeia va bea și va sfarși otravita!

- Satul de filme mediocre pe care le uiți pana pui capul pe perna? Uite unul pe care n-ai cum sa ți-l ștergi din memorie, oricat ți-ai dori: „Funny Games” (Jocuri stranii), un thriller psihologic austriac din 1997. Scris și regizat de Michael Haneke, „Funny Games” urmarește o familie care spera sa petreaca…

- CONTROALE… In urma controalelor inspectorilor de munca vasluieni la institutiile publice, au fost constatate cateva deficiente legate de pregatirea si instruirea beneficiarilor legii 416/2001, pusi la munca. Au fost descoperite cazuri in care viata celor pusi sa lucreze ar fi putut fi pusa in pericol…

- Reprezentanții Administrației Bazinale de Apa Someș-Tisa au reverificat, zilele trecute, modul in care Primaria comunei Florești a realizat masurile care ii revin pentru ecologizarea cursurilor de apa din arealul administrat. Inspectorii instituției au constatat ca masurile trasate la controalele anterioare…

In ultimii 3 ani, numarul asistaților social din Campia Turzii s-a redus drastic. Primarul Dorin Lojigan spune ca a direcționat multe persoane spre societațile comerciale active din municipiu, pentru...

- Daca pentru turisti Caraorman este Raiul, pentru localnici este un loc unde supravietuiesc. Satul este mic, sarac si aproape pustiu. In prima zi de scoala, clopotelul a sunat doar pentru sapte copii.

- Timp de doua zile, zona Dambu va fi igienizata ca la carte astfel incat nici un gunoi sau buruiana sa nu mai existe. Copacii vor si ei toaletati Pentru aceasta actiune de proportii a fost mobilizata forta de munca de la SGU si Rosal dar si echipament specific pentru igienizare. De asemenea…