Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de șase ani, romanii pot petrece un sejur de vis in primul și singurul sat lacustru din Romania. Este un obiectiv turistic superb din Caraș-Severin, situat chiar pe Clisura Dunarii, in localitatea Berzasca.

- Du doar locurile de o frumusețe rapitoare devin atracții turistice in Romania, ci și cele sinistre. Geamana este satul care a fost scufundat intr-o „mare” de substanțe toxice, iar acum tot ce a mai ramas la suprafața este turla bisericii.

- Ești dornic sa te plimbi, sa te relaxezi și sa vezi locuri noi, insa te-ai saturat sa pleci departe de meleagurile romanești?! Ei bine, a sosit momentul sa vezi care este satul din Romania care arata ca in Elveția. Suntem siguri ca nu ai auzit de el, insa trebuie sa știi ca turiștii straini il viziteaza…

- O sarbatoare organizata in localitatea Eftimie-Murgu, renumita pentru morile de apa unice in Romania, a fost reluata dupa 30 de ani de la ultima editie. Autoritatile isi propun ca, incepand din aceast an, „Ziua liliacului” sa redevina o traditie.

- Datele privind structura datoriei publice si a imprumuturilor contractate de stat in 2021 arata ca investitorii straini au continuat sa isi reduca expunerea pe Romania, populatia devenind un creditor tot mai mare, iar bancile acumuland tot mai multe titluri de stat in bilanturi. Datoria publica a Romaniei…

- Sase migranti din Liban, India si Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand voiau sa treaca granita in Ungaria pe camp, prin judetul Arad, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. Strainii au fost prinsi in apropiere de localitatile de granita Nadlac si Varsand,…

- Peste 1.000 de refugiați au ajuns pana acum in țara noastra cu bacul, prin punctul de frontiera care face legatura intre satul Orlovka, regiunea Odesa și orașul Isaccea, județul Tulcea. Traversand Dunarea, ucrainenii lasa in urma rude pe care spera sa le poata strange din nou in brațe, cautand adapost…

- Care este satul din Romania unde se vorbește o lume secreta. Romanii nu o ințeleg, ea fiind o limba inventata de geamgiii vremurilor trecute ale unui sat clujean, care foloseau un grai aparte atunci cand porneau prin țara ca sa-și practice meseria. Se pare ca geamgiii foloseau acest limbaj cu un scop…