Stiri pe aceeasi tema

- Pe valea Tarnavei Mici, in judetul Alba, un sat aminteste inca de vremurile in care sasii erau majoritari aici. Sona a fost locuit timp de secole de sasi, dar astazi mai sunt doar cativa locuitori de etnie germana.

- Lucian Domsa a devenit scriitor la 46 de ani, dupa ce a aflat ca este bolnav si trebuie sa faca dializa. A publicat un roman scos in 800 de exemplare si a scris un altul inspirat din perioada cat a fost infectat cu noul coronavirus.

- In 1993, romanii consumau de zor serialul american ”Dr. Quinn”. La aproape 30 de ani distanța, unii dintre actorii care au dat viața personajelor pot fi cu greu recunoscuți, in timp ce pentru alții parca s-a oprit timpul in loc, de exemplu, pentru Jane Seymour și Joe Lando. Jane Seymour și Joe Lando,…

- Biserica ”Sf. Ilie” din satul Sfantu Ilie, comuna Șcheia, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, se afla in plina restaurare. O investiție de aproape 5 milioane de euro derulata cu fonduri europene. Lucrarile demarate exact in urma cu un an de zile, se afla in grafic termenul de finalizare fiind aprilie 2022.…

- US Coast Guard a multumit comandantului navei pentru curajul si efortul echipajului. Duminica, 13 septembrie 2020, nava ldquo;COSCO Malaysia" la comanda careia se afla comandantul de cursa lunga roman Bogdan Rusu, a salvat patru marinari aflati pe un velier in Golful Mexic.Evenimentul a avut loc la…

- Veteranul de razboi Gheorghe Stremțan din satul Colibi, comuna Ohaba (Alba) a implinește 101 ani, peste 2 zile. Veteranul de razboi Gheorghe Stremțan s-a nascut la 17 septembrie 1919 in satul Colibi, județul Alba. In timpul razboiului, acesta a fost fochist pe trenurile care aprovizionau Armata Romana…

- In etapa regina a competiției, caravana ciclista a parcurs sambata peste 100 km, pornind din Carțișoara și traversand Transfagarașanul, pentru a ajunge la linia de finish din Curtea de Argeș.

- Eduard Grosu, 28 de ani, membru al echipei naționale a Romaniei, s-a impus și in cea de-a patra etapa a Turului Romaniei. In etapa regina a competiției, caravana ciclista a parcurs sambata peste 100 km, pornind din Carțișoara și traversand Transfagarașanul, pentru a ajunge la linia de finish din Curtea…