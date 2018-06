Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sambata, la Sibiu, ca desfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate a fost o greseala, iar pana la sfarsitul anului acestea vor fi reinfiintate, urmand sa apara si altele noi, printre care trei in China.

- Nu foarte departe de frematatorul Shanghai se afla o insula pe care exista un sat perscaresc ce a fost abandonat de oameni pe la inceputul anilor 90. Houtouwan a fost un sat intemeiat prin anii 50 de pescarii ...

- Locuitorii unui sat din Republica Tatarstan sunt atat de disperați din cauza condițiilor de trai, incat au ințesat acoperișurile caselor cu mesajul „S.O.S” pentru a atrage atenția autoritaților.

- China planuieste sa elimine limita de copii pe care ii poate avea o familie, conform unor persoane familiare cu situatia, intr-o miscare care va pune capat controversatei legi despre care multe voci au spus ca incalca drepturile omului si care a cauzat un deficit de forta de munca a celei de-a doua…

- Teiul lui Eminescu din Iasi este vizitat in fiecare an de mii de turisti, dar si de localnici, fiind in continuare popular in randul indragostitilor si al iubitorilor de poezie. Autoritatile fac tot posibilul ca arborele, care ar fi depasit demult varsta de jumatate de secol, sa fie tinut in viata.

- Razer Phone este in acest moment singurul smartphone orientat catre gaming de pe piata, insa in curand acesta ar putea primi concurenta de la Xiaomi. Producatorul chinez lucreaza in parteneriat cu producatorul de accesorii de gaming Black Shark Technology la un „Black Shark Phone”, care va oferi hardware…