- Este vorba despre un loc unic in tara. Se știe deja ca Romania are peisaje parca rupte din basme, insa stați sa vedeți cum arata satul de marmura și unicul! Peisajul este unul de-a dreptul spectaculos, dar satul a ramas pustiu. La vreo 800 de metri, in muntii Poiana Rusca, parca intri intr-o alta lume!

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Arsenie Boca face parte din cele mai importante personalitați ale ordoxiei romanești, fiind cunoscut pentru puterile sale magice. Ei bine, sunt mulți cei care merg sa se roage la moaștele lui, insa puțini știu unde este locul din Romania in care a copilarit.…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana…

- HORA MIRESEI…Nunta mare la iesirea din satul Maraseni, unde locuieste si presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu. S-a dat startul la sezonul casatoriilor in cochetul sat de langa Vaslui si speram ca mireasa sa fi tarait piciorul, in speranta ca astfel de evenimente se vor tot repeta…

- Impactul pandemiei, lipsa resurselor și razboiul din Ucraina nu au cruțat piața mașinilor rulate. Au fost stabilite noi recorduri in ceea ce privește numarul de unitați vandute in reprezentanțele de mașini. Cererea crescuta de mașini second hand și oferta mai scazuta au avut, de asemenea, un impact…

- Polițiștii au continuat controalele in societațile comerciale. Astfel ca, in patru magazine din Campulung, agenții au descoperit comercianții care puneau la vanzare haine contrafacute. 550 de articole vestimentare au fost identificate neconforme, iar vanzatorii s-au ales cu dosare penale. IPJ Argeș…

- Du doar locurile de o frumusețe rapitoare devin atracții turistice in Romania, ci și cele sinistre. Geamana este satul care a fost scufundat intr-o „mare” de substanțe toxice, iar acum tot ce a mai ramas la suprafața este turla bisericii.

- Instalatiile de transport pe cablu din Sinaia care fac legatura intre statiune, Cota 1400 si Cota 2000 au fost scoase la vanzare de societatea Teleferic, in umbra careia se afla omul de afaceri Adrian Sarbu. Vechiul teleferic si telecabina se vand la licitatie, iar pretul de pornire este de 3.330.533…