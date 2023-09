Stiri pe aceeasi tema

- Multe sate din Romania au ajuns sa fie depopulate din cauza faptului ca tinerii au plecat fie in strainate, fie in orașele mai mari ale Romaniei.Un astfel de sat este și Labașinț, din județul Arad. Aici mai traiesc doar 3 familii, iar in absența oamenilor și-au gasit adapost foarte multe specii de…

- Spune-mi unde locuiești ca sa iți spun pe ce iți dai banii. Așa ar putea fi rezumata situația economica a romanilor. Zona in care traim dicteaza nivelul de trai și automat felul in care suntem nevoiți sa ne imparțim banii. In timp ce moldovenii strang bani pentru lemne și medicamente, bucureștenii iși…

- In cazul in care va intrebați in e condiții traiesc deținuții din penitenciarele din ziua de astazi, ei bine pe mulți ar putea sa va surprinda tare mult acest aspect. Care este orașul din țara naostra care deține cea mai moderna inchisoare. Condițiile in care traiesc deținuții.

- O ursoaica de un an si jumatate care a patruns, in noaptea de luni spre marti, in curtea unei familii cu patru copii din satul Cucuieti, comuna Vidra, a fost impuscata, au informat reprezentantii administratiei locale. ‘Luni seara, prezenta ursului a fost semnalata in satul Cucuieti, de un cetatean…

- Angajatii unui adapost pentru animale din Polonia au luat masuri speciale pentru a-si proteja cainii si pisicile de canicula. Desi in Polonia nu este la fel de cald ca in sudul Europei, oamenii s-au gandit ca un pic de confort nu le strica prietenilor blanosi.

- Cateva dintre cele mai puternice județe din Romania din punct de vedere economic gazduiesc cele mai numeroase populații de varstnici pensionari, a caror pensie medie abia ajunge la cateva sute de lei.

- Pacienții internați la Spitalul „Sf. Sava” Iași, deținut de controversatul afacerist Viorel Blajuț, traiesc aproape in aceleași condiții ca batranii din azilele groazei din Ilfov. Aceștia sunt hraniți cu laturi, lasați neschimbați cu zilele și sedați pana ajung niște legume. Autoritațile cunosc de ani…

- Este vorba despre satul Rimetea, situat mai sus de Aiud, intr-un loc superb, invecinat cu crestele pietroase ale Munților Trascau (Piatra Secuiului 1171 m).Este mai mult decat o iluzie optica, ține mai degraba de relieful zonei.Zecile de creste ale Pietrei Secuiului se afla la est (Rasarit) de Rimetea,…