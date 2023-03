Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunta, luni, ca Rasinari, unul dintre cele mai atractive sate turistice din intreaga lume, si-a primit oficial titlul de ”Best Tourism Village”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Arabia Saudita. Oferta turistica a zonei a fost prezentata la…

- Cum s-a produs accidentul mortal de pe autostrada A1, la Boița: Șoferul a vrut sa se salveze, dar a cazut in gol de pe pod In accidentul de pe Autostrada Sibiu – Pitești, intre Talmaciu și Talmacel, județul Sibiu, au fost implicate șase mașini, in care se aflau 9 persoane. Primele cercetari realizate…

- Un accident intre mai multe mașini a avut loc duminica seara, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești, la km. 227, intre Talmaciu și Talmacel, in județul Sibiu. Acesta este primul astfel de eveniment rutier de la deschiderea singurului lot al Autostrazii, cel dintre Sibiu și Boița, conform Mediafax. Citește…

- Un accident intre mai multe mașini a avut loc duminica seara, pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești, la km. 227, intre Talmaciu și Talmacel, in județul Sibiu. Acesta este primul astfel de eveniment rutier de la deschiderea singurului lot al Autostrazii, cel dintre Sibiu și Boița, conform Mediafax.…

- Satul Rașinari, din județul Sibiu, a caștigat oficial titlul de cel mai atractiv sat turistic din intreaga lume, in cadrul competiției ”Best Tourism Village” 2022 (BTV) organizat de specialiștii Organizației Mondiale a Turismului, care i-au oferit aceasta recunoaștere. In cadrul competiției mondiale,…

- Satul Rasinari din judetul Sibiu este marele castigator al Romaniei a celei de-a doua editii a competitiei mondiale Best Tourism Villages, lansata de Organizatia Mondiala a Turismului (OMT).

- Satul Rașinari din județul Sibiu este marele caștigator al Romaniei in cadrul celei de-a doua ediții a competiției mondiale „Best Tourism Villages”, a anunțat marți Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…