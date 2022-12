Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii unui sat au avut parte de surpriza vieții, dupa ce au reușit sa se imbogațeasca. Fiecare localnic a primit cate un milion de euro. Deși au mai beneficiat și inainte de sume importante, niciuna nu a fost atat de mare.

- Un lac de cariera aflat la poalele Retezatului amintește de drama prin care au trecut locuitorii satului Campul lui Neag. Oamenii și-au vazut casele, biserica și cimitirul demolate peste noapte, pentru a face loc unei exploatari miniere ce s-a dovedit inutila.

- „Podul minciunilor”, o deschidere noua spre mobilitate: „Blajul se mandrește de acum cu o noua capodopera arhitectonica, cu o structura unica in Romania” „Podul minciunilor”, o deschidere noua spre mobilitate: „Blajul se mandrește de acum cu o noua capodopera arhitectonica, cu o structura unica in Romania”…

- Inițial, toata presa din Romania a anunțat o crima intr-un cartier studențesc din Iași. S-a aflat ca Vasile Constantin a fost gasit mort in apartamentul in care locuia alaturi de concubinul sau. Ieri, Vasile Constantin a fost condus pe ultimul drum. Intreaga familie este ingenuncheata de durere și nici…

- M-am gandit deocamdata ca e util sa vedem cu ce oameni vrea PSD sa ne salveze printr-o guvernare pretins de stanga. Ideologic fara consistenta, acest partid este populat de politicieni improvizati, specializati in mestecarea de vorbe fara rost la emisiunile de televiziune. Atat liderii, cat si „comunicatorii"…

Un articol de: † Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor

- Antonia, in varsta de 33 de ani, este mama a trei copii și este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Recent, artista a postat pe contul de socializare un video, in care le marturisește fanilor ca are regulat probleme cu tenul, lucru mai puțin știut de cei care o urmaresc.. „Deci,…

- Constructia unui tronson din Autostrada Transilvania a starnit revolta in randul localnicilor din satul clujean Nadaselu. Oamenii au organizat un protest dupa ce au aflat ca societatea care a castigat licitatia are de gand sa construiasca un viaduct peste cimitirul din sat. Ei spun ca nu vor permite…