- Satul din Romania unde nu se fura. In ultimii ani infacțiunile de furt din locuințe, și nu numai, a crescut alarmant in Romania. Autoritațile incearca sa faca fața acestui aflux, dar nu de puține ori au fost cazurile in care au fost depașiți de situație. Dar, cu toate asta, exista o localitate in Romania…

- Ești pasionat de calatorie? Iți place sa explorezi locuri noi? Te aventurezi chiar și in cele mai periculoase locuri? Ei bine, ești pe site-ul potrivit, fiindca noi iți dezvaluim care este satul din Romania aflat la cea mai mare altitudine. Cu siguranța nu ai mai auzit de el, insa cand o sa vezi imaginile…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este una extrem de frumoasa și speciala. Ei bine, daca vrei sa ajungi vara aceasta intr-un loc minunat, atunci ai nimerit bine. Exista o plaja salbatica care a fost inclusa in topul celor mai frumoase din lume. Tu ai știut de ea? Trebuie neaparat…

- Te-ai gandit vreodata ca exista un sat din Romania unde localnicii ajung doar folosind o scara? Ei bine, este adevarat și te vei convinge cand vei vedea imaginile de acolo! Este cu adevarat o creație a naturii!

- Pentru al patrulea an consecutiv, PandG continua programul O Sala de Clasa ca Acasa, o inițiativa unica, care urmarește sa transforme semnificativ experiența de invațare a elevilor din clasele pregatitoare, chiar din momentul in care aceștia fac primi pași in universul școlar. Alaturi de designeri de…

- O sarbatoare organizata in localitatea Eftimie-Murgu, renumita pentru morile de apa unice in Romania, a fost reluata dupa 30 de ani de la ultima editie. Autoritatile isi propun ca, incepand din aceast an, „Ziua liliacului” sa redevina o traditie.

- Noi detalii tulburatoare ies la iveala in urma anchetei crimei de la Medias. Un adolescent german trimis la reeducare in tara noastra a omorat o femeie pentru ca i s-a parut ca este de etnie roma.