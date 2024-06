Baza militara de la Kogalniceanu se transforma in cea mai mare baza NATO din Europa, depașind chiar și baza Ramstein din Germania, conform unui reportaj realizat de BBC. Rolul acestei baze in apararea Flancului Estic al NATO a crescut exponențial dupa invazia Rusiei in Ucraina. Baza MK va gazdui in curand o escadrila de F-16, achiziționate recent de Romania din Norvegia, și drone MQ-9 Reaper. De asemenea, aici va fi construit un oraș militar unde se vor roti trupele NATO, forțele aeriene și personalul naval din 32 de țari. Situata la doar 20 km de coasta Marii Negre și la 300 km de Odesa, baza…