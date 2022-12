Stiri pe aceeasi tema

- Pe o plaja din Doha, Qatar, a fost amenajat un sat artificial. Construcția urmarește sa autentifice un loc in care aproape totul este nou, sa-l certifice cu un pic de tradiție. Intr-o țara care s-a construit cu adevarat in ultimii zece ani, oamenii incearca sa inventeze minime tradiții care sa autentifice…

- Exista o localitate in Romania unde casele se vand contra unui salariu mediu pe economie. Intr-un sat de langa Sibiu, cu un peisaj care iți taie rasuflarea, casele se vand cu 2000 de lei. Pare incredibil, dar este adevarat. Cine vrea sa faca o schimbare majora are ocazia sa cumpere o locuința la un…

- Intr-un sat din Transilvania s-a nascut primul copil dupa 47 de ani. Familia baiețelului s-a mutat in acest catun, dupa ce au lasat aglomerația marilor orașe. Ei s-au stabilit in Șapartoc, iar micuțul a facut ca populația sa ajunga la 25 de persoane.

- Ca exista localitați, sau sate, care au nume romanești și sunt impraștiate in lume, deja știm. Dar, ai auzit de satul Romania din SUA? Localitatea chiar exista, dar azi a ajuns o localitate fantoma și care are și un secret. Este vorba de secretul americanilor care locuiesc aici. Statul Pennsylvania…

- PREMIU… Centrul de Limbi Straine „English is Fun” Vaslui a primit astazi cea mai inalta distincție pe care o ofera Cambridge Assessement English unui centru de pregatire la examenele Cambridge. Este vorba despre placheta «Gold Preparation Centre», care a ajunge, anul acesta, doar la 18 centre de pregatire…

- Yoel Razvozov, ministrul israelian al Turismului, s-a transformat in James Bond intr-un clip video care a costat doar 300 de dolari si in care politicianul a promovat cele mai spectaculoase destinatii turistice din Israel.

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, astazi, in timpul celei de-a XII-a ediții a intilnirilor franco-romane pentru turism, ca județul nostru se numara printre primele trei destinații turistice din Romania. Reuniunea are loc in Sala Unirii a Palatului Administrativ și este organizata…

- „Ruta Cultural Turistica Naționala a Destinațiilor Europene de Excelența (EDEN)” și „Ruta Cultural Turistica Naționala a destinațiilor turistice din Romania premiate de Federația Internaționala a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism (FIJET) cu trofeul de excelența «Marul de Aur» pentru dezvoltarea…