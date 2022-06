Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este una extrem de frumoasa și speciala. Ei bine, daca vrei sa ajungi vara aceasta intr-un loc minunat, atunci ai nimerit bine. Exista o plaja salbatica care a fost inclusa in topul celor mai frumoase din lume. Tu ai știut de ea? Trebuie neaparat…

- Gura Portitei este locul din Romania in care Dunarea se unește cu marea și cerul. Satul lipovenesc e o destinație turistica de vis, mai ales pentru cei care vor sa fie una cu natura. Legenda locului este absolut impresionanta.

- Cu toții știm cat de frumoase sunt plajele din Grecia. Ei bine, unele sunt mai aproape de Romania decat credeai. Iata cele mai remarcabile și populare locuri unde gasești repede cazare, iar prețurile nu sunt foarte piperate. Trebuie sa mergi neaparat.

- Unul dintre puținele lucruri cu care romanii se pot lauda de pe vremea regimului comunist este faptul ca in acea perioada a fost construita a doua cea mai mare cladire din lume, chiar intr-un oraș din Romania. Doar Pentagonul din Statele Unite ale Americii este mai mare.

- Daca nu ți-ai facut deja planuri de vacanța pentru aceasta vara, ei bine, ar trebui sa iei in considerare un loc unic in Romania, care este considerat cat se poate de special. Este vorba despre Gradina Zmeilor, un peisaj de-a dreptul spectaculos, cu o legenda impresionanta, locul unde stancile ”prind…

- Chiar și Romania are propriul Saint Tropez, iar acesta se situeaza in locul in care Delta Dunarii se intalnește cu Marea Neagra. Localitatea poarta numele de Gura Portiței și e vizitata de mii de turiști.

- Cu toții ne dorim ca atunci cand mergem pe litoral sa gasim plaje curate, insa acest lucru e destul de greu, mai ales dat fiind faptul numarul mare de turiști. Totuși, exista și o plaja curata in Romania, iar aici poți sa gasești un nisip ca de aur.

- Predeal este orasul aflat la cea mai mare altitudine din Romania. Turistii sunt atrasi aici de celebrele partii de schi de la Clabucet si traseele pe care le parcurg pe timpul verii. Vei ramane cu adevarat uimit cand vei ajunge in acest oraș!