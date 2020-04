Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania.Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Polonia nu va trimite nicio delegatie guvernamentala la Smolensk (estul Rusiei) pe 10 aprilie, la zece ani dupa catastrofa aeriana soldata cu moartea presedintelui de la acea vreme Lech Kaczynski si a altor inalti demnitari polonezi, a declarat vineri la postul public de televiziune TVP Michal Dworczyk,…

- Conducerea retelei medicale MedLife a luat masuri pentru limitarea impactului crizei generate de coronavirus: personalul non-critic va fi trimis in somaj tehnic, iar salariile echipei de management vor fi reduse cu 50% pentru o perioada de 45 de zile.Totodata, o alta masura luata de reteaua de sanatate…

- Șomajul tehnic. 6 lucruri pe care trebuie sa le știi daca patronul te trimite acasa.Vezi ce spune legea Aproximativ un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Uzina Ford de la Craiova și-a inchis deja porțile, iar azi și Uzina Dacia Mioveni.…

- Conducerea Termo Craiova a decis ca facturile de energie termica sa fie transmise catre asociațiile de proprietari/locatari pe email, pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus. De asemenea, programul cu publicul va fi sistat momentan. Orice problema legata de Termoficare poate fi sesizata…

- SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre",…

- Clientii Orange Romania care folosesc, incepand de marti, aplicatia My Heartbeats pentru a trimite persoanelor dragi sunetul inimii lor primesc bonus de date din partea companiei de telefonie, conform unui comunicat al operatorului de telecomunicatii, potrivit Agerpres.Aplicatia My Heartbeats…