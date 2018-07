Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni pakistanezi au fost angajati intr-o fabrica de produse de fibra de sticla din Satu Mare, iar mai multi rezidenti din Vietnam muncesc pe santierele stradale din acelasi oras ale unei firme de constructii.

- SUA au pus sub acuzare 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, noteaza The Guardian.

- Amenzi mai mari pentru cei care refuza sa se legitimeze sau sa mearga la sediul poliției, precum și pedepse cu inchisoarea pentru cei care impiedica luarea unor masuri de catre organele de ordine publica ...

- Gabriela Firea sugereaza ca a fost huiduita la ceremonia de pe Arena Naționala de un grup organizat. Amintim ca edilul Capitalei a primit huiduieli cand ii ofera Simonei Halep Cheia Orașului. Huiduielile au incetat dupa ce Firea a plecat de pe scena. „Echipe de cetațeni cu venin au venit bine organizate,…

- Clever Taxi cere o dezbatere reala in jurul legii taximetriei, nu o decizie pripita fara motivarea urgenței.Reamintim ca proiectul ordonantei publicat de Ministerul Dezvoltarii sustine ca “din cauza acestor aplicații de taxi, concurența pe aceasta piața este denaturata”. “Oamenii și-au aratat constant…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat recent sentința definitiva in dosarul de evaziune fiscala in care au fost judecați trei cetațeni chinezi, reprezentanti ai unei societati comerciale din Zlatna cu obiect de activitate in domeniul prelucrarii lemnului. Instanța a respins apelul inculpaților și a…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus la sfarsitul saptamanii trecute ca potrivit prognozei Comisiei Europene, Romania nu se va incadra in tinta de deficit bugetar din acest an si din 2019, sustinand ca Guvernul intentioneaza sa faca noi scumpiri, majorari de taxe si impozite.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, vineri, o femeie si un barbat, cetateni turci, care au incercat sa iasa din Romania cu un minor in baza unui permis de sedere francez fals,...