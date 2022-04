Satul care nu mai există Imagini dramatice arata amploarea dezastrului din Borodianka, o localitate aflata la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de capitala ucraineana Kiev, dupa retragerea trupelor ruse. Blocuri intregi au fost distruse de bombardamente, iar aproximativ 200 de oameni ar fi fost ingropați de vii in subsolurile acestora, potrivit autoritaților locale. „In urma cu doar 42 de zile, […] The post Satul care nu mai exista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini video surprinse pe o autostrada din vestul Kievului arata o coloana de tancuri rusești complet distrusa in urma unui atac al armatei ucrainene. Inregistrarea video a fost redistribuita de Rob Lee, analistul militar de la Foreign Policy Research Institute specializat in forțele armate ruse.…

- Imagini virale pe rețelele de socializare, surprinse pe o șosea aflata langa Borodyanka, localitate situata la nord-vest de Kiev, arata cum șoferii se strecoara printre minele antitanc, „plantate” de forțele ucrainene, care folosesc inca masuri de protecție contra militarilor ruși, in zonele din jurul…

- Imagini impresionante au fost surprinse in Harkov, unul dintre cele mai mari orașe din Ucraine, transformat intr-un oraș-fantoma de bombardamentele rusești. Un violoncelist canta muzica de Bach printre ruine, langa sediul poliției regionale, distrus de bombe. A cellist from Kharkiv performs portions…

- Imagini ingrozitoare dintr-o baza militara din Mykolaiv, in sudul Ucrainei, au fost publicate sambata dimineața. Reporterul belgian Robin Ramaekers, care a mers in locația respectiva, vorbește despre cel puțin 80 de cadavre scoase dintre daramaturi, cu „multe altele sub ele”, transmite BBC. Bilanțul…

- O inregistrare video care circula de vineri pe rețelele de socializare prezinta imagini dramatice dintr-o ambuscada, in care se vad blindate pe o șosea, atacate cu rachete antitanc. Soldații din blindate incearca sa fuga, dar se vid focuri de arma indreptate spre ei. #Ukraine: Very dramatic footage…

- Rușii ataca orașul Harkov, iar imaginile surprinse pe camerele de luat vederi arata inclusiv rachete care au lovit zone in care locuiesc civili. Dupa ce ieri bombele au lovit blocurile civililor si mai multe cladiri de birouri, marți dimineata un proiectil a lovit cladirea administrativa principala,…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Nava comerciala „Spiritul Mileniului”, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita, vineri, de armata rusa, in Marea Neagra. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii din Ucraina. Imagini care dovedesc atacul au fost postate și pe rețelele de socializare. Joi, o nava comerciala…