SATUL atât de BOGAT încât locuitorii lui nu trebuie să mai plătească TAXE. De unde vin ÎNCASĂRILE Localitatea franceza care are 586 de locuitori castiga mai mult de 700.000 de lire sterline anual doar din taxele pe parcare, ceea ce echivaleaza cu aproape 1.200 de lire sterline per locuitor. Persoanele din zonele din imprejurimi parcheaza in Perthus cand trec pe jos granita in Spania, unde merg sa cumpere alimente, haine si bunuri de uz gospodaresc, care sunt mai ieftine acolo. Ca urmare, administratia locala are un surplus de mai mult de un milion de lire sterline, in timp ce cheltuielile sale curente sunt minimale. Aceasta situatie a determinat biroul regional de audit sa recomande… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a facut o oferta de peste 55 de milioane de lire sterline pentru fotbalistul echipei Chelsea, Willian, pentru care a mai negociat de doua ori in ultimele luni, informeaza skysports.com preluat de news.roIn urma cu mai mult de trei luni, FC Barcelona a inceput discutiile pentru…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 17 iulie 2018, la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 250 mm, de la interesectia strazilor Nucilor cu Tractorului, din localitatea Cumpana, RAJA Constanta a fost nevoita sa intrerupa furnizarea de apa potabila, in intervalul orar…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax. Potrivit polițiștilor,…

- Un barbat, în vârsta de 55 de ani, a plecat de la o stâna din localitatea Someșu Rece-Catun Prigonești din luna aprilie 2018 și nu a mai revenit la domiciliu.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 27 aprilie a.c., NECIU ALEXANDRU, în…

- Locatarii din doua blocuri de apartamente din Manchester ar putea fi nevoiti sa plateasca mai mult chirie pentru a fi inlocuite materialele folosite in constructia blocurilor, aceleasi ca in cazul...

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania "Gas Natural Fenosa", anunța ca astazi, in intervalul 09:00–18:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din satul Dobrogea, si partial or. Singera.

- Locuitorii din Sebes sunt asteptati, duminica, la referendum, pentru a raspunde daca sunt de acord cu achizitionarea unui laborator mobil pentru monitorizarea calitatii aerului. In ultimii ani, oamenii au protestat de mai multe ori, acuzand companiile de poluare.

- Familia ginerelui negociase pretul cu localul, fiind convenit sa plateasca un avans de 1.500 de euro inaintea nuntii si 8.266 la terminarea petrecerii. Conform presei locale, nunta desfasurata pe 9 mai nu a dus lipsa de lux, inclusiv rochia miresei fiind impodobita cu pietre Swarovski. Mai mult, au…