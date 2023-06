SATU NOU DE SUS – Accident rutier cu patru persoane rănite Grav accident de circulație petrecut acum cateva minute in Satu Nou de Sus. Din primele informații este vorba despre o coliziune dintre doua autoturisme, in urma impactului rezultand patru persoane ranite. La fața locului sun echipajele de prim aajutor, dar și echipajele poliției. In accident a fost ranita și o familie cu 2 minori, de 12, respectiv 10 ani. Toți vor fi transportați la spital pentru investigatii medicale amanunțite. Șoferul din celalalt autoturism a refuzat transportul la spital Dragoș HOJDA The post SATU NOU DE SUS – Accident rutier cu patru persoane ranite appeared first on ZiarMM… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, dintre care trei minori, au ajuns marti la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 25, si in care au fost implicate trei masini, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, din primele cercetari a reiesit ca in coliziunea…

- Un accident rutier s-a produs, luni, pe A2, la km 22, in zona localitatii Branesti, in care au fost implicate patru masini. Doua persoane au fost ranite usor si transportate la spital de echipajele medicale sosite la fata locului, pentru acordarea de ingrijiri speciale.La acest moment, traficul a fost…

- La data de 4 iunie 2023, in jurul orei 15:00, Poliția Municipiului Dragașani a fost sesizata cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca s-ar fi produs coliziune intre o autoutilitara și un autoturism pe DN 64,…

- Sapte persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Dumbrava, comuna Ciurea, intre doua masini, anunta Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi. Potrivit sursei citate, printr-un apel primit la serviciul de urgenta 112 a fost semnalat faptul ca intr-un…

- Un tanar de doar 20 de ani a provocat un accident rutier in ALBA dupa ce a pierdut controlul volanului. Șoferul a ajuns la spital in urma impactului Un tanar de doar 20 de ani a provocat un accident rutier in ALBA dupa ce a pierdut controlul volanului. Șoferul a ajuns la spital in urma impactului Un…

- Patru persoane au fost ranite, sambata de dimineața, in urma unui impact puternic, produs pe DJ 712A, pe raza localitații Gura Barbulețului. In accident au fost implicate doua autoturisme. Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fața locului, toate victimele au fost transportate la spital. Polițiștii…

- Azi dimineața, un apel la 112 anunța un accident de circulație petrecut in localitatea Berbești. Din primele informații avem un autoturism implicat și trei victime neincarcerate. La fața locului au ajuns polițiștii, dar și echipajele de prim ajutor. Vom reveni Dragoș HOJDA The post AZI DIMINEAȚA – Accident…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 709J intre localitatile Iratosu si Variasu Mic.Potrivit ISU Arad din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, acestea fiind iesite in afara partii carosabile. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…