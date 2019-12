Stiri pe aceeasi tema

- Doi motociclisti s-au lovit frontal pe o sosea din Satu Mare, in timp ce ar fi facut acrobatii, informeaza autoritatile. Un tanar de 25 de ani a murit, iar celalalt, de 32 de ani, se afla in stare grava, la spital. Impactul intre cei doi motociclisti a avut loc intre localitatile Mediesu Aurit si Romanesti.…

- Un motociclist a murit, iar altul este in coma dupa o coliziune frontala intre cele doua motociclete produsa luni seara pe un drum din judetul Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean, transmite AGERPRES . Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc intre localitatile Mediesu Aurit…

- Un motociclist a murit, iar altul este in coma dupa o coliziune frontala intre cele doua motociclete produsa luni seara pe un drum din judetul Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean, informeaza agerpres.ro. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc intre localitatile Mediesu Aurit…

- Un motociclist a murit, iar altul este in coma dupa o coliziune frontala intre cele doua motociclete produsa luni seara pe un drum din judetul Satu Mare, Romania, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.

- Un motociclist a murit, iar altul este in coma dupa o coliziune frontala intre cele doua motociclete produsa luni seara pe un drum din judetul Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc intre localitatile Mediesu Aurit…

- Traficul total de marfuri inregistrat in primele zece luni ale anului 2019 in portul Constanța (cu zonele Constanța și Midia) și portul Mangalia a crescut cu 8,36%, ajungand la 55,83 milioane tone, fața de 51,5 milioane tone in aceeași perioada a anului trecut. Din traficul total inregistrat, traficul…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,4% pe serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- O femeie a murit dupa ce, marti dupa-amiaza, pe DN 22C, intre Medgidia si Cernavoda, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat cu autoturismul pe care il conducea in coliziune frontala cu un...