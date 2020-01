Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni turci, cinci barbati si doua femei, solicitanti de azil in Romania, sunt cercetati pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat dupa ce au fost surprinsi pe raza localitatii Botiz, din judetul Satu Mare, cu intentia de a trece ilegal granita in Ungaria. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera au depistat patru cetateni din Sri Lanka, solicitanti de azil in tara noastra, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Politisti de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat trei cetateni straini din Tunisia și Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 30.12.2019, la ora 22.40, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat cinci cetateni straini din Algeria și Libia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 29.12.2019, la ora 23.50, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat șapte cetateni straini din Maroc și Algeria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 28.12.2019, la ora 18.40, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare, in cooperare cu lucratorii Sectorului PF Berveni, au depistat doi tunisieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 21.12.2019, in jurul orei 23.00, politistii…

- Patru cetateni de origine afro-asiatica, care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granita cu Ucraina, cat si la cea cu Ungaria, au fost retinuti de politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres. Conform…

- Doi cetateni din Maroc care voiau ca treaca ilegal din Romania in Ungaria au fost prinsi de catre politistii de frontiera intr-un taximetru, la iesirea din municipiul Satu Mare informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei. „Pe o strada din municipiul Satu Mare au fost…