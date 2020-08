Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intentiona sa le comercializeze pe piata neagra…

- Politistii de frontiera au depistat, ascunsi intr-un camion condus de doi turci, precum si intr-un taxi, 44 de cetateni din Turcia si Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera spre state din vestul Europei. In data de 18.08.2020, in jurul orei 21.00 politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, 14.500 pachete cu țigari in valoare de 170.000 lei, cantitate ce urma sa fie comercializata pe piața neagra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma misiunilor desfașurate la frontiera de stat, peste 34.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 402.000 lei. In cursul zilei…