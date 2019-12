Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul retinut de catre politisti in cazul dublei crime din localitatea Barsaul de Sus a fost arestat pentru 30 de zile in noaptea de joi spre vineri, potrivit portalului instantei de judecata. Conform sursei citate, Tribunalul Satu Mare a dispus arestarea barbatului de 43 de ani pentru…

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Satu Mare a fost retinut! Marin, in varsta de 45 de ani, le-ar fi ucis cu sange rece pe cele doua femei gasite moarte, marti noapte, in Barsaul de Sus. Barbatul de 42 de ani a fost eliberat in baza recursului compensatoriu, in anul 2018.

- Criminalul care le-a ucis cu sange rece pe cele doua femei din localitatea Barsau de Sus (Maramures) a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul, in varsta de 42 de ani, are antecedente penale si a iesit din penitenciar in baza recursului compensatoriu.

- Initial, anchetatorii au retinut doi vanzatori ambulanti din Ungaria, insa acestia au fost ulterior pusi in libertate, dupa ce s-a stabilit ca acestia s-au aflat in locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Pentru ca au putut demonstra ca nu au intrat in casa celor doua femei ucise, cei doi vanzatori…

- Noi detalii au ieșit la iveala despre crima de la Satu-Mare. Daca inițial s-a spus ca femeile au fost ucise de vanzatori de plapumi, acum principalul suspect este un localnic cu antecedente penale.

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din judetul Satu Mare. Principalul suspect ar fi un localnic cu antecedente penale, iar cei doi barbati de etnie roma au fost scosi din cercul de suspecti.

- Doi vanzatori de plapumi din Ungaria sunt suspecți in cazul uciderii cu salbaticie a doua femei, intr-o casa din localitatea Barsaul de Sus, județul Satu Mare.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, Marius Iancu, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX,…

