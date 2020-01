Stiri pe aceeasi tema

- Attila și Kinga Bertici, satmarenii care au plecat acum aproape o luna cu Duster-ul în Siberia, au ajuns la Yakutsk, cel mai rece oraș din lume, iar joi ar trebui sa ajunga la destinația finala: satul Oimiakon, ”polul mondial al frigului”. ”Dragilor, dupa 580 de kilometri din…

- Soții Bertici au pornit azi din Satu Mare spre Oimiakon, cel mai friguros loc de pe Pamant. Attila și Kinga și-au propus sa parcurga cu o Dacia Duster 25.000 de km in 40-50 de zile, ținta fiind sa ajunga pe taramul inghețat al Siberiei, la Oimiakon, considerat ca fiind polul mondial al frigului.

- Doi soti din Satu Mare au plecat in expeditia vietii lor, catre polul frigului din Siberia. Vor sa ajunga cu masina in orasul unde intr-o zi obisnuita de iarna sunt -40 de grade Celsius. Iar planurile nu se opresc aici. Anul viitor vor reface drumul spre polul frigului si in compania fiului lor.

- Soții Bertici pleaca astazi spre cel mai friguros loc din lume, Oimiakon, Siberia, pe un traseu de 25.000 de kilometri, cu o Dacia Duster. Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba le-a inmanat o sticla de palinca din județul Satu Mare, care sa le fie de folos in situațiile cele mai grele. Le…

- Sotii Attila si Kinga Bertici din Satu Mare vor porni intr-o expeditie spre polul frigului din Siberia, localitatea Oimiakon, ei anuntand, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt primul echipaj din Romania care face acest lucru cu o singura masina. Attila Bertici a explicat ca a…

- Doi satmareni, soț și soție, încep pe 12 decembrie o expediție de-a dreptul nebuneasca, fiindca și-au propus sa ajunga la Oimiakon, satul siberian considerat ca fiind polul mondial al frigului. În total vor sa parcurga 25.000 de km în 40-50 de zile cu un Duster diesel, iar cea mai…

