- Temerarii soți Bertici vor ajunge azi la Satu Mare. Dupa o expediție extraordinara spre polul frigului din Siberia indepartata, urmarita cu mare interes de catre satmareni, cei doi exploratori vor ajunge in sfarșit acasa. Conform orarului propus ei vor ajunge in piața Libertații in fața Fast-food-ulii…

- Sotii Attila si Kinga Bertici au ajuns la polul frigului din Siberia, localitatea Oymyakon, dupa o expeditie de patru sapamani si mii de kilometri parcurși, fiind primul echipaj din Romania care face ...

- Attila și Kinga Bertici au ajuns joi dimineața in Oimiakon (regiunea Iakuția), satul cel mai rece din lume. Erau -47 de grade cand au ajuns cu Duster-ul, au stat 3 ore și l-au intalnit pe primarul localitații de 590 de locuitori, a spus Attila Bertici pentru HotNews.ro. Drumul de 11.500 km a fost o…

- Sotii Attila si Kinga Bertici au ajuns, joi, la polul frigului din Siberia, localitatea Oymyakon, dupa o expeditie de patru sapamani si peste 11.000 de kilometri, ei afirmand ca sunt primul echipaj din Romania care face acest lucru cu o singura masina romaneasca. "Am reusit! Dupa 11.500 de kilometri…

- Doi soti din Satu Mare au plecat in expeditia vietii lor, catre polul frigului din Siberia. Vor sa ajunga cu masina in orasul unde intr-o zi obisnuita de iarna sunt -40 de grade Celsius. Iar planurile nu se opresc aici. Anul viitor vor reface drumul spre polul frigului si in compania fiului lor.

- Soții Bertici pleaca astazi spre cel mai friguros loc din lume, Oimiakon, Siberia, pe un traseu de 25.000 de kilometri, cu o Dacia Duster. Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba le-a inmanat o sticla de palinca din județul Satu Mare, care sa le fie de folos in situațiile cele mai grele. Le…

- In 1926, cei 512 de locuitori ai satului din Siberia Orientala, Oimiakon, au experimentat temperaturi extreme record, de minus 71,2 grade Celsius, in data de 6 ianuarie a anului respectiv, nemaicunoscute pana atunci. De obicei, in regiune, pe timp de iarna, temperaturile erau in medie de aproximativ…

- Sotii Attila si Kinga Bertici din Satu Mare vor porni intr-o expeditie spre polul frigului din Siberia, localitatea Oimiakon, ei anuntand, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt primul echipaj din Romania care face acest lucru cu o singura masina. Attila Bertici a explicat ca a…