Satu Mare: Sediul PSD, atacat cu sticle incendiare Sediul PSD din centrul vechi al municipiului Satu Mare a fost atacat duminica, la intrare fiind puse doua sticle incendiare care au explodat, a anuntat, pe pagina de Facebook, conducerea partidului. "Doua sticle au fost incendiate duminica si puse chiar la usa de intrare in sediul PSD Satu Mare, acestea explodand imediat. Din fericire, nu au fost inregistrate victime, iar in sediul PSD nu se afla nimeni in acel moment. Un trecator a observat sticlele incendiate si a sunat sa ne informeze despre situatie", au scris social-democratii. Conducerea filialei a anuntat ca va depuse plangere la Politie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Bucuresti a facut precizari cu privire la ridicarea jurnalistului german Paul Wagner. Forțele de ordine spun ca jurnalistul a forțat dispozitivul și nu a prezentat acte oficiale care sa ateste calitatea de jurnalist. Jandarmeria București a facut precizari cu privire la faptul ca au ridicat…

- Polițiștii timișoreni au un suspect in cazul atacului cu sticle incendiare de la sediul PSD Timiș, de ieri dimineața. Se pare ca este vorba despre un tanar de 18 ani din Maramureș care locuiește in Timișoara. Acesta insa neaga ca ar fi avut vreo legatura cu incidentul. Chiar și așa este principalul…

- Social-democrații au sunat, astazi, de dimineața, la Poliție, dupa ce au observat trei sticle cu combustibil peste drum de sediul PSD Timiș din Timișoara, iar pe fațada erau urmele unui atac. ”Am...

- Sediul PSD din Timișoara a fost atacat cu cocktailuri Molotov, in semn de protest fața de decizia Curții Constituționale. Decizia Curții Constituționale provoaca primele incidente violente. In aceasta dimineața, trei sticle incendiare au fost lasate in fața sediului PSD Timiș. Ele au fost observate…

- Sediul principal al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore ACROPO la Marea Neagra este in Constanta, iar cel secundar, in municipiul Bucuresti. Conducerea ACROPO este asigurata de un presedinte cu rang de secretar de stat si de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar…

- Un buzoian a trecut printr-o experienta mai putin placuta, dupa ce a oprit pentru a se odihni in localitatea Sinesti, din judetul Ialomita. Soferul a fost la un pas sa fie jefuit si chiar batut de mai multi hoti. Povestea lui s-a viralizat rapid pe Facebook, fiind distribuita si de politistul Marian…

- Barbatul povesteste ca se intorcea din minivacanta de 1 mai in care fusese cu familia. Mai mult, acesta spune ca in masina avea si copii si ca se putea intampla o tragedie. "Am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus. Am urcat in mașina cand am vazut ca…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…