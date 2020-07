Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Satu Mare, Ionut Oneț este candidatul social-democratilor la președinția Consiliului Județean Satu Mare. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa sustinuta astazi, 29 iulie, de catre președintele interimar al Organizației Judetene a PSD Satu Mare. „Sunt discuții…

- PSD Satu Mare si-a stabilit principalii candidati pentru alegerile locale, acestia fiind presedintele executiv al filialei judetene, Ionut Onet, pentru presedintia Consiliului Judetean, si fostul primar Dorel Coica pentru Primaria municipiului resedinta de judet. "Am primit aceasta sarcina de a candida…

- "Am luat decizia de a convoca Biroul Politic National al PNL sambata dimineata pentru a definitiva toate candidaturile", a spus luni Ludovic Orban, la sediul PNL, dupa o sedinta de campanie a liberalilor.Orban a aratat ca, pana sambata, fiecare filiala judeteana a PNL are obligatia de a…

- Fostul primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, s-a reintors in PSD de la Pro Romania, urmand sa fie desemnat candidat la primaria resedintei de judet. "Am aut discutii de mai mult timp cu PSD. Ieri am semnat pentru revenire. Propunerea a fost serioasa, si cei de pe plan local au decis ca este…

- Candidaturile actualului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, si primarului in functie al municipiului resedinta, George Scripcaru, pentru cate un nou mandat, au fost validate de conducerea organizatiei judetene a PNL, se arata intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca ieri, 24 iunie, a fost convocata ședința Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinau care a stabilit activitațile necesare pentru curațarea riului Bic, in vederea prevenirii acumularilor de ape pe strada Albișoara, in caz de averse. „Discuțiile…

- Ziarul Unirea SURSE: Cum „stau” candidații la Primaria municipiului Alba Iulia. Cine are cele mai mari șanse pentru funcția de primar Cum „stau” candidații la Primaria municipiului Alba Iulia. Cine are cele mai mari șanse pentru funcția de primar Potrivit unor surse ale Ziarului Unirea, primul sondaj…