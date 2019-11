Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din cadrul IPJ Satu Mare a fost filmat in timp ce circula haotic cu mașina in trafic. Oprit de polițiștii de la Rutiera, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost reținut pentru 24 de ore, scrie Mediafax.Filmul cu polițistul a fost postat pe pagina de Facebook a…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, adolescenta are aproximativ 1,60 metri, o greutate aproximativa de 55 de kilograme, parul lung, negru, cu suvite blonde si roscate si ochi caprui, iar la data disparitiei, era imbracata cu o geaca…

- Doua persoane au fost retinute in urma urma efectuarii a 12 perchezitii domiciliare la traficanti de droguri din Satu Mare si Carei, fiind ridicate bijuterii, bani si telefoane mobile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis marti. Potrivit surse…

- Un tanar de 28 de ani din Baia Mare este cercetat sub control judiciar dupa ce a fost prins flagrant delict in timp ce incerca sa vanda 100 de grame de droguri in municipiul Satu Mare, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Politistii au desfasurat o actiune pe raza municipiului…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, este cercetat in stare de arest la domiciliu dupa ce ar fi comis opt infractiuni de furt din autoturisme de pe raza localitatii de domiciliu, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 29 august, in urma activitatilor…