- In data de 22 august, in jurul orei 03.30, un echipaj din cadrul Sectorului Poliței de Frontiera Petea, aflat in misiune in zona de responsabilitate, pe direcția localitații Bercu Nou, a observat la 50 de m de frontiera (pe digul stang al raului Tur) un autoturism de teren in miscare, fara placuțe de…

- Doua persoane dintr-un grup care a agresat un politist de frontiera din judetul Satu Mare au fost impuscate in noaptea de vineri spre sambata, acestea fiind transportate la Spitalul Judetean, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei.…

- Acuzatul, in varsta de 29 de ani, a comis faptele pe 14 august. "In timp ce s-ar fi aflat pe raza comunei Voinesti, un barbat de 29 de ani ar fi agresat fizic un tanar si o tanara si ar fi tulburat ordinea si linistea publica prin actiunile sale", au transmis reprezentantii Politiei. In prima faza,…

- 21 de angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Somes“ (ISU) Satu Mare au fost infectati cu COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al institutiei, Bianca Timis, potrivit Agerpres. „Sunt 21 de cazuri. 12 cazuri sunt la Negresti-Oas si 9 cazuri de la Satu Mare. S-au…

- Un barbat a agresat, joi, mai multi angajati ai Primariei comunei Certeze, din judetul Satu Mare, printre care si primarul Petru Ciocan, de la PNL, iar viceprimarul, Ioan Ciorba, tot liberal, fiind ranit cu un cutit, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un angajat al Secției coordonare operaționala din cadrul Inspectoratului de Poliție Balți, in virsta de 52 de ani, a decedat din cauza Covid-19, anunța Inspectoratul General al Poliției. El era casatorit și avea un copil. Ofițerul a fost internat in Spitalul din mun. Balți, unde a urmat tratament timp…

