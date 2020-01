O pensionara din Satu Mare a revendicat, luni, un premiu in valoare de 4,8 milioane euro castigat la extragerea din ajunului Craciunului, informeaza un comunicat de presa transmis de Loteria Romana. "O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019. In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro) cel mai mare premiu castigat la Loto…