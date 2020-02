Filiala judeteana a PSD Satu Mare nu si-a stabilit la conferinta de vineri presedintele, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, anuntand ca a fost un "moment de tensiune" si ca urmeaza ca situatia sa fie discutata in Comitetul Executiv al partidului.



"PSD e un partid viu si eu respect acest lucru. Am avut o intalnire cu colegii mei de la Satu Mare intr-un for mai larg, pe urma am avut o intalnire doar cu domnii primari si cu doamnele primari si am aflat, cum se spune, la firul ierbii, ce se intampla in organizatia Satu Mare. Saptamana viitoare o sa prezint aceasta situatie…