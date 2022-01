Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoutilitare ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au distrus, sambata, noua fantana arteziana construita pe platoul Pieței 25 Octombrie din Satu Mare, dupa ce au trecut, din greșeala, peste ea. “Un incident regretabil s-a petrecut astazi pe platoul Pieței 25 Octombrie din municipiul Satu…

