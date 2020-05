Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce trei persoane au parasit centrul de carantinare si au plecat spre domiciliu, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata.



"In fapt, in cauza s-a retinut ca la data de 01.05.2020, in jurul orelor 22,00, numitul T.B., conducand autoturismul marca Porsche, insotit de numita G.E. si minorul T.E., a parasit centrul de carantinare in care acestia au fost adusi in convoi, comunicand ca se deplaseaza la domiciliul lor situat in municipiul Satu Mare", precizeaza…