- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, miercuri, rata de 2 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus o serie de masuri suplimentare de siguranta, printre care purtarea mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si in zonele aglomerate aflate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, a decis, miercuri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in zona adiacenta unitatilor de invatamant, pe o distanta de 50 de metri fata de caile de acces catre acestea. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Vrancea,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a stabilit, marti, o serie de noi restrictii in contextul pandemiei COVID-19, printre care obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice deschise, au informat reprezentantii Institutiei Prefectului Giurgiu, potrivit AGERPRES.De…

- Prefectura Bihor a anunțat marți ca restaurantele și cafenelele sunt inchise de miercuri in localitațile Boianu Mare și Magești, unde incidența cazurilor de Covid a crescut, potrivit Mediafax.Potrivit deciziei luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor, lista…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Mures a hotarat, vineri, ca purtarea mastii de protectie va fi obligatorie pe perioada starii de alerta pentru toate persoanele prezente in unele spatii publice deschise de pe raza judetului, exceptie facand copiii cu varsta mai mica de 5 ani. "Comitetul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in judetul Neamt, incepand de miercuri, in spatiile deschise aglomerate. Masura se aplica in piete, targuri, oboare, la muzee, lacasuri de cult, anunța news.ro.”Incepand din 5 august,…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...